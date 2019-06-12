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Huawei отменила выпуск новой модели ноутбука из‐за американских санкций 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei перенесла запуск новой модели ноутбука Matebook на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за торговых санкций США, которые запрещают компании использовать американское программное обеспечение. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на главу потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю.
По его словам, новую модель устройства должны были презентовать 13 июня на выставке CES Asia 2019 в Шанхае. Однако после внесения властями США Huawei в черный список, запуск производства был отменен. Технические характеристики разрабатываемой модели остались неизвестны.
Таким образом, MateBook стал первым продуктом компании, который не был выпущен из-за введенных США санкций. В линейке ноутбуков использовались процессоры Intel, а также операционная система Windows.
В августе 2018 года Трамп запретил государственным структурам использовать оборудование Huawei и ZTE. По мнению американских властей, китайская компания представляет угрозу национальной безопасности и может следить за пользователями.
После этого, 15 мая 2019 года, президент США ввел режим чрезвычайного положения для защиты телекоммуникаций страны от внешних угроз. Вскоре после этого правительство внесло Huawei в черный список.
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Наука и техника , Гаджеты , США
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