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Французское вино становится вкуснее благодаря дронам 

TechCult 26 минут назад
Фото: TechCult
В последнее время над виноградниками в регионе Фронтон, что на юге Франции, все чаще слышится гул беспилотников. И это несмотря на снижение потребительского спроса на них. Виноделы оказались в числе тех, кто активно осваивает небо для сбора важной информации — поиска больных растений, прогноза урожая, составления карт виноградников и других данных.
Беспилотник Delair UX11 создан специалистами одноименного стартапа, расположенного в Тулузе. Помимо дронов здесь также разрабатывают ПО для анализа данных. Практика показала, что предприятия и компании готовы платить большие деньги за высокоточные измерения и ИИ, который помогает в обработке собранной информации.
Базовая модель Delair в ширину — 110 см, ее вес — 30 кг, цена — 15 000 евро. Для облета и фотографирования площади 0,5 кв. км дрону требуется не более минуты. На основе сделанных снимков позже создается компьютерное 3D-изображение, напоминающее Google-карты. Изучая их, виноделы по виду листвы определяют необходимое растениям количество удобрений.
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Наука и техника , Франция
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