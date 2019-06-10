Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России . Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типа устройств Huawei операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной ОС «Аврора» владеют «Ростелеком» и российский бизнесмен Григорий Березкин

Стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России. Информацию издания в «Ростелекоме» не подтвердили, но выразили готовность работать со всеми разработчиками мобильных решений. В Huawei информацию комментировать отказались.

Китайская компания на фоне эскалации торговых отношений Китая и США попала в черный список американского Минторга. После этого с Huawei отказалась сотрудничать Google , из-за чего компания лишилась поддержки операционной системы Android — именно на ней смартфоны Huawei работают вне Китая. Это означает, что после следующего обновления Android владельцы китайских смартфонов потеряют доступ ко приложениям Google, среди которых электронная почта, браузер Chrome, YouTube, магазин приложений Play Market.

В то же время в Huawei утверждают, что попадание компании в черный список и отказ Google от сотрудничества не могут повлиять на работу уже выпущенных устройств компании. Они, по данным Huawei, сохранят доступ к Play Store и сервисам Google. Таким образом, смартфоны можно будет обновить.