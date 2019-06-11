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ЦЕРН обойдется России в 115 миллионов долларов в год 

Lenta.ru + ещё 4 47 минут назад
Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP
Взнос России в качестве полноправного члена Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) может составить 115 миллионов долларов в год, передает ТАСС заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Если говорить о стоимости, то это зависит от ВВП [валового внутреннего продукта] страны, мы так приблизительно прикинули, что в год это будет стоить порядка 115 миллионов долларов», — сказала чиновник.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором ЦЕРН Фабиолой Джанотти заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладывать денежные средства в модернизацию ее ускорителя заряженных частиц.
В марте 2018 года Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН. До сих пор Россия в ЦЕРН имеет статус наблюдателя.
В октябре 2016 года Украина стала ассоциированным членом ЦЕРН. В мае 2015 года ассоциированное членство в организации получила Турция.
В ЦЕРНе на границе Франции и Швейцарии расположен Большой адронный коллайдер (БАК) — крупнейшая в мире ускорительная установка. В 2012 году специалисты организации сообщили об открытии частицы со свойствами бозона Хиггса.
Научная, образовательная и кадровая политика, а также финансирование ЦЕРНа определяется его постоянными и ассоциированными членами. Отличие второго статуса от первого сводится к меньшему финансовому участию и практически не сказывается на принятии решений по остальным вопросам.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев , Татьяна Голикова , ИТАР-ТАСС
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