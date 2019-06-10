Останки крупнейшего морского динозавра нашли в Антарктиде

Международная команда исследователей нашла в Антарктиде окаменелые останки одного из крупнейших морских динозавров — эласмозавра. Об открытии пишет National Geographic.

Ученым удалось найти останки представителя вида Elasmosaurus семейства плезиозавров. Это были одни из крупнейших морских обитателей мелового периода.

Раскопки длились много лет из-за суровых климатических условий. Работы завершили в 2017 году, после чего потребовалось время на идентификацию и описание животного.

Ученые обнаружили большую часть скелета, но без черепа. По оценкам исследователей, эласмозавр весил от 11,8 до 14,8 тонны. Его длина от головы до хвоста составляла около 12 метров. На сегодняшний день это самое тяжелое существо из всех найденных. Установлено, что обнаруженный экземпляр обитал примерно за 30 тысяч лет до массового вымирания динозавров. Это подтверждает гипотезу, что эласмозавры жили в поздний меловой период.