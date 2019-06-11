Крупнейшего морского монстра нашли в Антарктиде

15-тонный elasmosaur был самым тяжелым в своем виде, и на его раскопки понадобилось несколько лет. Изыскания ученых постоянно прерывались из-за сложных метеоусловий на небольшом пустынном острове Антарктиды.

Как сообщило издание National Geographic, это крупнейший из эласмозавров, древних водных рептилий, плававших в морях мелового периода, и самая большая окаменелость, найденная в Антарктиде.

Найденный морской монстр относится к семье плезиозавров, крупнейших водных ящеров того периода. Они были похожи на ламантинов с шеями жирафов, четырьмя ластами и змееподобными головами.

Ученые предполагают, что найденное животное принадлежит к роду Aristonectes. Эта группа характеризуется более короткими шеями и большими, чем у сородичей, головами.

Останки ящера нашел на острове Сеймур к югу о северной оконечности Антарктики Уильям Зинсмайер из Университета Пердью. У него не было средств на организацию экспедиции, поэтому он сообщил о находке аргентинским исследователям.

Из-за погодных условий и материально-технического обеспечения раскопки затянулись на пять лет. Работы велись только в январе и начале февраля, а в некоторые годы от них приходилось отказываться. В «хорошие дни» команде ученых приходилось ждать, когда солнце прогреет землю, чтобы извлечь из почвы очередной фрагмент эласмозавра.

Ученые назвал находку «колоссом среди гигантов». Монстр весил 11,8-14,8 тонн и был длиной почти 40 футов (более 12 метров).

Ученые считают, что найденный плезиозавр жил в самом конце мелового периода. Всего за 30 тысяч лет до массового вымирания динозавров, случившегося 66 миллионов лет назад.

Тот факт, что они в это время процветали говорит о богатстве и разнообразии морских флоры и фауны.