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Крупнейшего морского монстра нашли в Антарктиде 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
15-тонный elasmosaur был самым тяжелым в своем виде, и на его раскопки понадобилось несколько лет. Изыскания ученых постоянно прерывались из-за сложных метеоусловий на небольшом пустынном острове Антарктиды.
Как сообщило издание National Geographic, это крупнейший из эласмозавров, древних водных рептилий, плававших в морях мелового периода, и самая большая окаменелость, найденная в Антарктиде.
Найденный морской монстр относится к семье плезиозавров, крупнейших водных ящеров того периода. Они были похожи на ламантинов с шеями жирафов, четырьмя ластами и змееподобными головами.
Ученые предполагают, что найденное животное принадлежит к роду Aristonectes. Эта группа характеризуется более короткими шеями и большими, чем у сородичей, головами.
Останки ящера нашел на острове Сеймур к югу о северной оконечности Антарктики Уильям Зинсмайер из Университета Пердью. У него не было средств на организацию экспедиции, поэтому он сообщил о находке аргентинским исследователям.
Из-за погодных условий и материально-технического обеспечения раскопки затянулись на пять лет. Работы велись только в январе и начале февраля, а в некоторые годы от них приходилось отказываться. В «хорошие дни» команде ученых приходилось ждать, когда солнце прогреет землю, чтобы извлечь из почвы очередной фрагмент эласмозавра.
Ученые назвал находку «колоссом среди гигантов». Монстр весил 11,8-14,8 тонн и был длиной почти 40 футов (более 12 метров).
Ученые считают, что найденный плезиозавр жил в самом конце мелового периода. Всего за 30 тысяч лет до массового вымирания динозавров, случившегося 66 миллионов лет назад.
Тот факт, что они в это время процветали говорит о богатстве и разнообразии морских флоры и фауны.
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Наука и техника , Наука
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