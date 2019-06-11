Фигурка Дмитрия Рогозина совершила полет в стратосферу в «жигулях»

Студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) провели необычное испытание автоматического стратостата для полетов в ближний космос. Летательный аппарат поднял в стратосферу фигурку руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина , помещенную в игрушечный автомобиль ВАЗ-2107.

Первый испытательный полет стратостата прошел на сравнительно небольшой высоте. Запуск позволил конструкторам — участникам проекта «ToSky» проверить работу аппарата во время длительного полета в верхних слоях атмосферы.

Сибирские разработчики не хотели поднимать коммерческий груз на непроверенном летательном аппарате, но испытание без полезной нагрузки также было бы бессмысленным. По данным газеты «Взгляд», изобретатели выбирали из нескольких вариантов груза.

Кроме Рогозина на «семерке», предлагалось отправить в полет игрушечную машинку Tesla, кактус, фигурку астрофизика Стивена Хокинга , игрушечные копии космических кораблей и орбитальных телескопов. Но победителем голосования стало изображение главы Роскосмоса. Важно отметить, что участники «ToSky» планировали также привлечь внимание профильных ведомств к проекту своего стратостата.

«Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18−20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», — сообщает команда разработчиков на своей официальной странице «ВКонтакте».

В официальной группе команды «ToSky» подписчики встретили новость об испытаниях одобрительно и подбадривали конструкторов стратостата.

Пользователи Сети, далекие от космических технологий, отнеслись к испытаниям скептически, рассматривая их скорее как пародию на запуск в космос электромобиля Tesla, выполненный Илоном Маском

Проект студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа «ToSky» занимается запуском различных летательных аппаратов легче воздуха. Автоматический стратостат сибирская команда изготовила весной этого года, но для испытаний нужно было дождаться летной погоды и согласовать запуск с Росавиацией . С помощью своей разработки изобретатели рассчитывают обеспечивать связью удаленные регионы России.

В наши дни стратостаты часто рассматриваются как более дешевая альтернатива космическим спутникам, которую к тому же можно запускать несколько раз.