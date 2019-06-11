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На Земле обнаружили новый гигантский кратер 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Don Davis
Ученые Оксфордского и Абердинского университета обнаружили древний ударный кратер, который был оставлен крупнейшим астероидом, когда-либо падавшим на Британию. Он находится на морском дне между Шотландией и Внешними Гебридскими островами. Об этом сообщает издание The Guardian.
Исследователи нашли следы столкновения по кристаллам кварца в Stac Fada Member — в красноватом скальном слое толщиной 10-15 метров из песчаника, датированном мезопротерозоем (1,6-1 миллиард лет назад). Это геологическое образование находится в окрестностях деревни Стоер в Шотландии. Также был выявлен высокий уровень платины и палладия, что характерно для метеоритов.
Местоположение самого кратера ученые выявили по географическому распределению пыли и камней, выброшенных в результате удара, а также по ориентации намагниченности по отношению к осям кристаллов расплавленных пород, сформировавшихся при столкновении.
По расчетам, катаклизм произошел 1,2 миллиарда лет назад, при этом скорость небесного тела составила 60 тысяч километров в час. В результате образовался кратер шириной 14-20 километров. Сейчас след от падения астероида находится на глубине 200 метров и скрыт морскими отложениями.
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Наука и техника , Наука , Шотландия
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