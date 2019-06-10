NASA официально открывает МКС для туристов и бизнесменов

«Американские инновации и стартапы помогут построить процветающую коммерческую среду на околоземной орбите», говорится в новом заявлении NASA . Организация официально объявила о решении не только допустить на МКС широкий круг лиц без специальной подготовки, но и позволить им реализовывать там свои проекты. Причем, речь идет уже не о науке, а о коммерции и маркетинге.

Туристы на МКС никогда не были большой экзотикой — здесь ради личных впечатлений побывали уже семь человек, не говоря о многочисленных приглашенных сотрудниках космических программ разных стран. Но теперь в NASA хотят убрать главный барьер — строгий критерий отбора и подготовки визитеров. Вместо этого желающим нужно будет только доказать, что для их затеи действительно крайне важна среда с микрогравитацией на длительное время, которой нельзя достичь на Земле.

Главная задача — заработать при помощи МКС денег для новых проектов NASA и дать заработать другим. Одни сутки пребывания туристов и бизнесменов на станции обойдутся в $35 тыс., плюс расходы на доставку и возврат на Землю. В эти деньги входит питание и доступ к оборудованию, которое принадлежит NASA.