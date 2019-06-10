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В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС» 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости
Российский транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС» превосходит американский Dragon доставкой жидких грузов, системой стыковки, стоимостью пуска и статистикой успешных стартов, пишет «Звезда».
Однако многоразовый Dragon, согласно еженедельнику, оказывается перспективнее одноразового «Прогресс МС», поскольку способен в четыре раза дольше работать на околоземной орбите, может трансформироваться в полноценный сегмент орбитальной станции, обладает большей грузоподъемностью и способен доставлять грузы с Международной космической станции (МКС) на Землю.
Положение российских грузовиков на международном рынке «Звезда» связывает с действиями инженеров и менеджеров «Роскосмоса». Еженедельник отмечает, что «если ничего не предпринять», то прогресс «съест» «Прогресс МС».
В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.
В том же месяце Пентагон анонсировал запрет на использование российских ракет для выведения американских спутников.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос
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