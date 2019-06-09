Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пингвины «левши» дерутся лучше «правшей» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты изучили группу из 300 магеллановых пингвинов на полуострове Пунта Томбо для того, что бы установить их латеральность, то есть, бывают ли пингвины «правшами» и «левшами».
Тесты на походку латеральности пингвинов не выявили. А вот при плавании 60 процентов особей активнее работают одним из плавников, правым или левым. Кроме того, латеральность прослеживается и на анатомическом уровне: у многих пингвинов киль перекошен в ту или иную сторону.
Также ученые отметили любопытную деталь: у подравшихся пингвинов наиболее значительные повреждения были справа. Значит, их сильнее били слева. Это позволило исследователям сделать вывод, что пингвины «левши», вероятно, агрессивнее «правшей» или просто лучше приспособлены к дракам, сообщается в журнале PeerJ.
Вечерняя Москва: последние новости
Названы основные угрозы для человечества Россияне выберут название для новой планеты Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне
Наука и техника , Наука
Читайте также