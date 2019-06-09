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Названы главные угрозы для человечества 

Российская Газета + ещё 8 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании. Об этом сообщает ресурс How Will The World End.
Авторы проекта ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения, ООН, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, NASA и еще нескольких десятков известных организаций.
Одной из самых опасных болезней Blueclaw называет туберкулез, наиболее распространенный в Африке. Исследователи ссылаются на данные 2017 года, когда от недуга скончались около двух миллионов жителей планеты. Количество зараженных в тот период достигло десять миллионов человек. Специалисты подсчитали, что при такой динамике туберкулез может истребить человечество за 4812 лет.
Также в список недугов попали Эбола, менингит, чума, малярия, сезонный грипп.
Что касается вероятности ядерной войны, то тут специалисты агентства ссылаются в том числе на договор СНВ-III между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок документа истекает в 2021 году. Что дальше — неизвестно.
Также исследователи заявили о пугающих темпах глобального потепления, темпы которого могут поднять температуру до критических 44 градусов через 2136 лет.
Губительное для человечества падение астероида исследователи из Великобритании связали с приближением к Земле в ближайшие 100 лет астероида Florence. Его падение привело бы к гибели 1,2 миллиарда человек, подсчитали специалисты.
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Наука и техника , Наука , ООН , ВОЗ , NASA , Великобритания
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