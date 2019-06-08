В США рассекречен инновационный самолёт

Американский секретный самолёт Celera 500L, самолет-пуля, как называют его журналисты из-за необычной обтекаемой формы лайнера, готовится к своему первому полету, сообщает The Drive

Управлять самолётом будет только один лётчик. Он способен взлететь с любого аэродрома. Его скорость составит до 820 километров в час. Расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров. Немецкая компания Otto Aviation Group в обстановке секретности работала над этим проектом около десяти лет. В апреле 2019 года стало известно, что компания возобновила аренду помещений в аэропорту Южной Калифорнии.

«Предпочтительно, чтобы эксплуатационные расходы были намного ниже текущих затрат и были бы конкурентоспособны с коммерческими авиалайнерами, выполняли бы полеты на более высокой системной скорости, чем современные коммерческие самолеты, имели бы большую дальность полета с полной загрузкой пассажиров и багажа, чем большинство современных бизнес-самолетов, Самолет также должен обеспечивать простоту обслуживания и предполагает только одного пилота», — говорится в одном из патентных документов к самолету.

Конструктивные особенности Celera 500L призваны помочь в высокоэффективном полете, в том числе каплевидный фюзеляж, который обеспечивает аэродинамическую эффективность при сохранении большого внутреннего объема. Схемы и другие подробности в патенте описывают использование композитных материалов и единственного первичного центрального лонжерона для устойчивости конструкции, что также помогает самолету оставаться легким.