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В США рассекречен инновационный коммерческий самолёт 

Ferra.ru 26 минут назад
Фото: Ferra.ru
Стало известно об испытаниях американского секретного самолёта Celera 500L. Он имеет инновационные характеристики и, похоже, скоро уже совершит первый полёт.
Управлять самолётом будет только один лётчик. Взлететь аппарат сможет с любого аэродрома. Сообщается, что Celera 500L сможет лететь со скоростью до 820 километров в час. Расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров.
Это действительно хорошие показатели. Они превосходят характеристики самолётов, которые уже находятся в эксплуатации, например, Pilatus PC-12. Журналисты предполагают, что Celera 500L будет использоваться в качестве корпоративного аппарата или регионального лайнера.
Интересно, что компания Otto Aviation ведёт работы над самолётом уже в течение 10 лет. Всё это время она держала разработку в секрете. Лишь по случайным наблюдениям удалось узнать о Celera 500L.
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Наука и техника , США
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