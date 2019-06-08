В США рассекречен инновационный коммерческий самолёт

Стало известно об испытаниях американского секретного самолёта Celera 500L. Он имеет инновационные характеристики и, похоже, скоро уже совершит первый полёт.

Управлять самолётом будет только один лётчик. Взлететь аппарат сможет с любого аэродрома. Сообщается, что Celera 500L сможет лететь со скоростью до 820 километров в час. Расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров.

Это действительно хорошие показатели. Они превосходят характеристики самолётов, которые уже находятся в эксплуатации, например, Pilatus PC-12. Журналисты предполагают, что Celera 500L будет использоваться в качестве корпоративного аппарата или регионального лайнера.

Интересно, что компания Otto Aviation ведёт работы над самолётом уже в течение 10 лет. Всё это время она держала разработку в секрете. Лишь по случайным наблюдениям удалось узнать о Celera 500L.