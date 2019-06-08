Рогозин заявил, что готов встретиться с Маском

"Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю", — сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса добавил, что не будет приглашать Маска на встречу специально.

"Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?" — сказал Рогозин.

На вопрос журналиста, стоит ли позвать главу SpaceX на работу в Роскосмос для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил "нет", уточнив, что "нужно своих поднять".

Ранее Илон Маск в ответ на поздравления главы Роскосмоса с успешным запуском Crew Dragon признался, что в SpaceX всегда восхищались российской космической техникой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.