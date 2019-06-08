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Роскосмос думает над привлечением юристов из США 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация думает над привлечением американских юристов, дабы разобраться, как будут действовать запреты на использование российских ракет.
Данное заявление он сделал журналистам на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Рогозин также подчеркнул, что Роскосмос будет активно работать в отношении имплементации данного закона с вероятным привлечением юристов из США.
Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов провести встречу с основателем компании SpaceX Илоном Маском, если тот посетит Россию.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , США
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