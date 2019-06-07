Рогозин хочет осваивать Луну с Китаем

Он отметил, что недоволен «мелкими шагами», которыми идут Пекин и Москва при сотрудничестве в космической сфере.

Мы много говорим по поводу лунной научной базы. Давно пора бы, извините за выражение, приземлить эту идею, — поделился он.

Соответствующий проект предполагает создание на спутнике системы мониторинга окружающего пространства, что позволит совместно изучать дальний космос. В перспективе это может перерасти в совместную работу по обеспечению безопасности от астероидов и комет.

Топ-менеджер призвал более активно кооперироваться при создании совместного стандарта геолокационной системы на основе ГЛОНАСС и аналога из азиатской страны.

Мы готовы выйти на совместный бизнес, вплоть до того, чтобы создать совместную систему дистанционного зондирования Земли, — подчеркнул Рогозин.

Он также вспомнил, что Китай и Россия планируют связать лунные миссии 2023 года.