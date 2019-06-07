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Рогозин хочет осваивать Луну с Китаем 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия и КНР имеют большое будущее для совместной работы. По его мнению, необходимо начать реализацию идеи о совместной базе на Луне.
Он отметил, что недоволен «мелкими шагами», которыми идут Пекин и Москва при сотрудничестве в космической сфере.
Мы много говорим по поводу лунной научной базы. Давно пора бы, извините за выражение, приземлить эту идею, — поделился он.
Соответствующий проект предполагает создание на спутнике системы мониторинга окружающего пространства, что позволит совместно изучать дальний космос. В перспективе это может перерасти в совместную работу по обеспечению безопасности от астероидов и комет.
Топ-менеджер призвал более активно кооперироваться при создании совместного стандарта геолокационной системы на основе ГЛОНАСС и аналога из азиатской страны.
Мы готовы выйти на совместный бизнес, вплоть до того, чтобы создать совместную систему дистанционного зондирования Земли, — подчеркнул Рогозин.
Он также вспомнил, что Китай и Россия планируют связать лунные миссии 2023 года.
Ранее News.ru сообщал, что полиция начала проверку по факту хищения на предприятии Роскосмоса. В дежурную часть межмуниципального управления МВД «Власиха» поступило заявление о том, что злоумышленники проникли в складские помещения корпорации, расположенные на территории одной из компаний в городе Королёве. Были похищены комплектующие от измерительных приборов, содержащих драгоценные металлы.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , МВД , Китай , Москва
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