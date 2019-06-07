Глава Amazon продемонстрировал проворные роботизированные руки

Джефф Безос , генеральный директор компании Amazon , продемонстрировал роботизированные руки, достаточно чувствительные, чтобы крутить кубик Рубика. Презентация устройства состоялась на конференции в Лас-Вегасе. Безос утверждает, что представленные им «проворные робото-руки» будут готовы к коммерческому использованию в течение ближайших 10 лет, пишет Daily Mail.

Проворные руки

Высокотехнологичные механические руки — вариант робототехники для дистанционного управления объектами. На руки человека (на презентации это были руки гендиректора Amazon) одеваются высокотехнологичные перчатки. Между перчатками и механическими руками осуществляется бесконтактная связь, посредством которой человек управляет робото-руками.

видео , выложенном на страничке Безоса в Twitter, видно, что, используя новинку, можно выполнять сложные манипуляции, в которых задействована мелкая моторика. Так, в одном из упражнений, Безос перекладывает мячик из одной механической руки в другую. Ещё одна манипуляция: рука умело размещает пластиковые кольца вокруг перекладин. Безос надеется, что такие перчатки в недалёком будущем будут использоваться на складах Amazon.

Устройство, презентованное Безосом, появилось в результате совместной работы HaptX и Shadow Robot. В нём использована смесь сложного искусственного интеллекта (ИИ) и так называемой тактильной обратной связи. Как пишет Циклопедия, тактильная обратная связь — это передача через экзоскелетный интерфейс действия, сканируемого с каждой точки поверхности аватара, на аналогичный участок кожи человека. Такая технология передачи движений помогает обладателям перчаток не только перемещать предметы, но и чувствовать вещи, которые они держат, что значительно облегчает манипулирование робото-руками.

Безос рассказал, что уже в течение десятилетия появятся коммерческие роботы, которые смогут захватывать предметы так же надежно, как люди. С его точки зрения это придаст определённый импульс процессу автоматизации складской работы по всему миру.

Я думаю, что в ближайшие 10 лет проблема захвата будет решена, — сказал Безос. — Это оказалось невероятно сложной проблемой, возможно, отчасти потому, что мы стали решать её с помощью машинного зрения.

Автоматизация складов

Различные компании и команды исследователей из университетов всего мира быстро развивают технологии роботизированных рук для выполнения задач, которые ранее считались сугубо человеческими. Например, такие руки можно будет использовать не только для сбора и укладки товаров, но и для домашнего ухода за престарелыми членами семьи.

Компания Amazon хорошо известна своим стремлением механизировать как можно большую часть своего бизнеса. Например, на одном из складов уже внедрено 800 роботов — эксперты считают такой уровень роботизации беспрецедентным шагом к полной автоматизации.

В настоящее время в Amazon работают сотни тысяч человек, многие из которых выполняют основную задачу по захвату, сканированию и размещению заказов клиентов на своих складах. Но прогнозы относительно будущего подобных рабочих мест свидетельствуют о том, что человеческий труд уступает роботизированному. В докладе, прозвучавшем на Всемирном экономическом форуме-2019 были обнародованы данные опроса, проведённого годом ранее. Были опрошены руководители, представляющие 15 миллионов сотрудников в 20 странах. Ожидается, что роботы, ИИ и другие формы автоматизации радикально изменят рабочее место уже к 2022 году. Одна из ожидаемых перемен — сокращение рабочего персонала на 50%.

Пункты выдачи на Луне

Помимо демонстрации механических рук на той же конференции Re:MARS в Лас-Вегасе Джефф Безос заявил, что не исключает появления на Луне пунктов выдачи компании Amazon. В этом случае его компания будет поставлять на Луну жидкие водород и кислород, сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала CNBC.

Это очень хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом. Мы начнем поставлять жидкий водород и жидкий кислород, — приводит ответ Безоса телеканал.

Безос отметил, что выбор (ассортимент товаров) будет очень маленький, но «зато очень важный». Кроме того, он рассказал, что возглавляемая им компания Blue Origin сосредоточена на исследованиях Луны ради «спасения Земли». Будут ли роботизированы склады на Луне, Джефф Безос не уточнял.

Jeff Bezos wants to build the infrastructure for space startups https://t.co/ltmYrxpw0J by @fredericl pic.twitter.com/J47mTNIYfW— TechCrunch (@TechCrunch) June 6, 2019

Ранее News.ru сообщал, что Amazon работает над устройством для распознавания эмоций.