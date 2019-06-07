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Учёные разработали инструкцию по созданию вирусных видео 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учёные из Университета Южной Калифорнии, Университета Хьюстона и компании Uber определили «рецепт» создания вирусных рекламных роликов. Правила оказались, в общем-то, простыми.
Свою работу учёные опубликовали в журнале Journal of Marketing. Главный вопрос, который стоял перед ними, — как рекламные ролики становятся вирусными в социальных сетях. Для того, чтобы на него ответить, исследователи проверили пять различных гипотез. Данные они брали из двух независимых полевых исследований, в которых были проанализированы 11 показателей эмоций и более 60 характеристик рекламы.
Выяснилось, что 10% рекламных роликов на YouTube, которые изучали исследователи, не получили распространения вообще. Почти половиной роликов пользователи поделились менее 158 раз. Наиболее активно пользователи делились лишь 7% роликов. Все они были связаны с положительными эмоциями. Часть из тех роликов, которыми делились, имела сюжеты с интересными персонажами.
Также сильное влияние на успех видео оказала его длительность. Люди охотнее присылают друг другу ролики длиной до 1,5 минут.
В итоге, учёные выделили три ингредиента для рецепта успешного рекламного вирусного видео: содержание, направленное на вызов сильных эмоций, упоминание бренда в конце, длительность от 1 до 1,5 минут.
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Наука и техника , Технологии , Uber
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