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NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) намерено расширить коммерческую деятельность на борту МКС. В частности, планируются краткосрочные частные миссии по доставке астронавтов на орбиту.
По словам замдиректора американской части МКС Робин Гейтенс, первоначально число таких полётов будет невелико — не более двух в год. Увеличение числа коммерческих полётов будет зависеть от компаний, являющихся партнёрами NASA. Само управление продажей мест на борту кораблей заниматься не станет, сообщает РИА Новости.
Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Ранее News.ru писал, что NASA определило круг компаний, которые будут заниматься доставкой научного оборудования на естественный спутник Земли. Техника должна оказаться на Луне до прилёта первых астронавтов, чтобы они сразу же могли приступить к её тестированию и научной работе.
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Наука и техника , Технологии , NASA , РИА Новости , США
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