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НАСА тестирует прототипы орбитальной лунной базы 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: NASA
НАСА совместно с компанией NGIS рассказали о завершении тестирования прототипа будущей орбитальной лунной базы. Отметим, что именно на неё правительство страны возлагает огромные надежды, так как она может ускорить возвращение американских астронавтов на поверхность нашего спутника.
Орбитальная конструкция получит название Gateway. По предварительной информации именно с помощью неё уже через 5 лет астронавты смогут произвести посадку на Луне в районе полюса. Кроме того, не исключено, что орбитальную базу можно будет использовать для путешествия на другие объекты Солнечной системы.
Серия испытаний завершена и разработчики остались ими довольны. Стоит отметить, что дизайн прототипа основывается на действующем космическом корабле Cygnus, который в настоящий момент используется для отправки ценных грузов на МКС.
Внутри прототипа было оборудовано несколько тренажёров для членов экипажа, а также все необходимые системы жизнеобеспечения и даже туалет. Отметим, что компания NGIS является далеко не единственной фирмой, которая создаёт элементы для будущей орбитальной лунной базы американского агентства. Сейчас в этом направлении работает Боинг, Nevada corp., Next STEP-2 и другие.
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Наука и техника , NASA
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