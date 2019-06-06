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Учёные научились понимать младенцев 

Ferra.ru 59 минут назад
Фото: Ferra.ru
Исследователи из американского колледжа Нью-Джерси создали систему искусственного интеллекта, которая способна распознавать различные виды крика младенцев и классифицировать их.
Нейросеть на основе технологии распознавания речи способна восстанавливать значение сигнала, основываясь на предыдущем контексте.
Чтобы «натаскать» нейросеть, разработчики использовали 26 младенцев в возрасте от трех дней до шести месяцев в отделении интенсивной терапии новорожденных. Врачи помогли алгоритму выделить 5 видов крика, сигнализирующих о желании есть, спать, жалобу на грязные пелёнки или другой дискомфорт, а также просто для получения внимания.
Для всех пяти видов крика оказались свои характерные частоты и временные интервалы. Всего система искусственного интеллекта распознала за несколько дней 422 крика голода, 182 крика дискомфорта, 151 крик внимания, 137 криков смены подгузников и 79 криков сна.
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