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Дуров устроил себе испытание голодом 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: @durov
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил в своем канале, что уже на протяжении шести дней проходит процедуру голодания. По его словам, самочувствие от этого нисколько не ухудшилось.
Дуров рассказал, что пришел к отказу от пищи постепенно. В мае он ограничил себя в еде, оставив только рыбу и морепродукты. Предприниматель подчеркнул, что это помогло повысить продуктивность в работе.
«В этом месяце я пробую более строгий вариант — не потреблять пищу вообще. Я провожу голодание на воде последние шесть дней, и на данный момент чувствую себя прекрасно. Из-за отсутствия приемов пищи мысли стали яснее, я выполнил куда больше задач по рабочим проектам», — объяснил бизнесмен.
По выражению Дурова, на протяжении 15 лет он создавал для себя новые ограничения. Он отказался от мяса, алкоголя, кофеина, лекарств и фаст-фуда.
«Год назад я добавил еще исключений в свой рацион: убрал глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу. Я сделал это, чтобы достичь высокой продуктивности и чистоты мысли, а также для тренировки силы воли и самодисциплины», — поделился он.
Бизнесмен признался, что готов к потере мышечной массы в результате голодания, но нашел и положительный момент в этом процессе.
«Я полагаю, что придумаю новые прекрасные идеи для Telegram во время голодания, которые будут полезны для миллионов пользователей мессенджера», — заключил Дуров.
В ноябре 2017 года Дуров опубликовал фотографию с голым торсом. Это произошло в период задержки выпуска обновлений мессенджера. В августе прошлого года он разместил на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором предложил выступить против Альянса в игре World of Warcraft. Через пару минут запись была удалена.
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Наука и техника , Павел Дуров
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