Роскомнадзор пообещал зависания Telegram

Жаров в разговоре с РИА «Новости» напомнил, что на данный момент имеется лишь один механизм борьбы с запрещенной информацией и запрещенными ресурсами — блокировка по IP-протоколу.

«Противодействие по IP-протоколу дает очень нестойкий эффект. Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — сказал он.

Он добавил, что не знает, насколько проблемно сейчас подключиться к Telegram.

«Не знаю, мы это не отслеживаем. Но обещаю, что Telegram продолжит зависать», — отметил он.

Ранее в четверг глава ведомства сообщил об успехах в обучении россиян правилам поведения в интернете и защите своих персональных данных от злоумышленников.