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Роскомнадзор пообещал зависания Telegram 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 28 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал зависания в работе Telegram в России.
Жаров в разговоре с РИА «Новости» напомнил, что на данный момент имеется лишь один механизм борьбы с запрещенной информацией и запрещенными ресурсами — блокировка по IP-протоколу.
«Противодействие по IP-протоколу дает очень нестойкий эффект. Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — сказал он.
Он добавил, что не знает, насколько проблемно сейчас подключиться к Telegram.
«Не знаю, мы это не отслеживаем. Но обещаю, что Telegram продолжит зависать», — отметил он.
Ранее в четверг глава ведомства сообщил об успехах в обучении россиян правилам поведения в интернете и защите своих персональных данных от злоумышленников.
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Наука и техника , Интернет , Александр Жаров , Роскомнадзор , РИА Новости
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