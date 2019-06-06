В Кувейте нашли драгоценности ранних христиан

Словацкие археологи при раскопках в Кувейте на территории древнехристианской общины обнаружили ювелирную мастерскую с большим количеством полуфабрикатов для изготовления драгоценностей. Об открытии рассказывает The Slovak Spectator. Исследовательская миссия из Словакии , работающая на территории Кувейта, обнаружила объект возрастом около 1200 лет.

Вероятно, это была ювелирная мастерская. На это указывают находки: полудрагоценные камни, готовые ювелирные изделия, а также изготовленные из "редкого стекла" шкатулки.

Находки были сделаны при раскопках на современном острове Файлака в Персидском заливе. В VII-VIII веках там располагалась христианская община несториан. Она была довольно крупной. На сегодняшний день обнаружены руины примерно 140 жилых зданий и хозяйственных построек.

Ранее археологи установили, что члены этой общины разводили скот, сеяли и собирали злаки, а также активно занимались ремеслами. Новое исследование показало, что одним из этих ремесел было ювелирное дело.

Например, в мастерской были найдены аметисты. Ученые считают, что они были привезены с территории современной Шри-Ланки. Это является свидетельством весьма дальних торговых связей древнехристианской несторианской общины.

"Это соответствует современному понимаю жизни общины несторианских христиан, — говорит руководитель исследования Кароль Пьета. — Они были миссионерами и распространяли христианскую веру дальше на восток, в Индию и Китай. Но в то же время они были торговцами и искусными мастерами".

К слову, всего в мастерской было обнаружено около пяти килограммов полудрагоценных камней, служивших сырьем для изготовления украшений.