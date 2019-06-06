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Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN из-за невыполнения закона РФ 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Девять VPN-сервисов могут быть заблокированы в России из-за неприсоединения к системе фильтрации запрещенного контента в РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума.
Закон гласит однозначно: если не исполняешь, должен быть заблокирован. И я оставляю себе еще месяц на диалог с оставшимися девятью сервисами VPN [из десяти], которые пока не заявили окончательно свою позицию, — сказал он. — У нас есть один российский сервис, который подключился к ФГИС, и девять, которые на своем сайте заявили, что они не будут исполнять закон".
Роскомнадзор 28 марта направил требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) владельцам десяти VPN-сервисов, среди которых есть и продукт компании "Лаборатория Касперского". ФГИС содержит единый реестр запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов. Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", VPN-сервисы и "анонимайзеры" обязаны ограничивать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. Для получения доступа к реестру сервисы обязаны подключиться к этой системе.
Сервисы обязаны подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований.
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Наука и техника , Интернет , Александр Жаров , Роскомнадзор , Лаборатория Касперского , ИТАР-ТАСС
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