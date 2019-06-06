NASA запускает систему GPS для космических кораблей

NASA собирается отправить на орбиту свои «Атомные часы для навигации в дальнем космосе» («Deep Space Atomic Clock») в качестве системы GPS для космических кораблей. Устройство размером с тостер доставит на «рабочее место» ракета SpaceX Heavy Falcon, старт которой намечен на 22 июня. Атомные часы будут измерять время прохождения сигнала из одной точки в другую, и эта информация позволит космическим кораблям определять свое точное местоположение.

Сообщается, что «Deep Space Atomic Clock» проведут год на околоземной орбите, прежде чем отправятся в дальний космос, где их эффективность в качестве GPS-устройства значительно возрастет.