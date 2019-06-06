NASA запускает систему GPS для космических кораблей 

NASA собирается отправить на орбиту свои «Атомные часы для навигации в дальнем космосе» («Deep Space Atomic Clock») в качестве системы GPS для космических кораблей. Устройство размером с тостер доставит на «рабочее место» ракета SpaceX Heavy Falcon, старт которой намечен на 22 июня. Атомные часы будут измерять время прохождения сигнала из одной точки в другую, и эта информация позволит космическим кораблям определять свое точное местоположение.
Сообщается, что «Deep Space Atomic Clock» проведут год на околоземной орбите, прежде чем отправятся в дальний космос, где их эффективность в качестве GPS-устройства значительно возрастет.
«Часы, выключенные всего лишь на секунду, — говорится в сообщении НАСА, — приведут при посадке на Марс к ошибке в несколько миль. В ходе наземных испытаний Deep Space Atomic Clock оказались в 50 раз более стабильными, чем атомные часы на спутниках GPS. Если миссия подтвердит их стабильность и в космосе — они станут одними из самых точных часов во вселенной».