ФБР опубликовало документы по исследованию образцов, которые могли принадлежать йети

Федеральное бюро расследований (ФБР) в среду опубликовало в "Твиттере" находившиеся ранее в закрытом архиве 22 документа, связанных с расследованием по поводу возможного существования снежного человека.

В материалах, датированных 1976 и 1977 годами, приводится анализ неопознанного образца волос и ткани, который, как считали некоторые, принадлежал йети.

В августе 1976 года руководитель американского центра, занимавшегося вопросом существования снежного человека, Питер Бирн отправил письмо в ФБР. В нем он постарался убедить бюро проверить образец, состоящий из 15 волос, "прикрепленных к крошечному кусочку кожи". "Пожалуйста, поймите, что наше исследование серьезное. Это серьезный вопрос, на который должен быть дан ответ", — написал он.

ФБР провело тщательный анализ данного образца, как говорится в письме помощника руководителя занимающегося научно-техническими вопросами отдела ФБР Джея Кокрана от февраля 1977 года. "Волосы непосредственно сопоставлялись с волосами известного происхождения под микроскопом. В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых", — заключил он.

Йети, или снежный человек, — мифическое человекоподобное существо, живущее в горах.