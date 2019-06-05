Ученые на Ямале исследуют захоронение XIX века в поисках «ложных» могил

Ямальские ученые исследуют захоронение XIX века, в котором предположительно расположены "ложные" могилы — кенотафы (имитация захоронения, где нет тела человека, а находятся только его вещи). Об этом сообщил научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев на пресс-конференции, посвященной планам на летний полевой сезон на Ямале.

"В этом году мы решили исследовать могильник Нюрымпосллор, где в июле 2018 года мы обнаружили кенотаф. Примерная датировка памятника — начало-середина XIX века Мы хотим выяснить, весь ли он является кенотафом, или же в прошлом году мы столкнулись с единичным случаем", — сказал научный сотрудник сектора археологии Александр Гусев.

Кенотафы делались в том случае, если человек терялся без вести, либо если не было возможности привезти его тело к могильнику, пояснил ученый.

" [Вскрытый в прошлом году] кенотаф принадлежал, скорее всего, взрослому человеку, мужчине. Предположительно, охотнику. Все его предметы, которые он использовал при жизни, были уложены на свои места: топор — в ногах, котел — к голове, пояс", — отметил Гусев.

По его словам, всего на территории памятника прослеживается 26 могильных впадин.

"Есть и детские, и взрослые, и двойные, и, по всей видимости, даже тройные захоронения. Если это кенотаф, это будут первые археологические исследования кенотафа на Ямале. Если же там будут обнаружены останки человека, мы сможем проследить какую-то взаимосвязь с "Зеленым Яром" (средневековым могильником, обнаруженным на Ямале в 1997 году — прим. ТАСС) и современностью", — добавил Гусев.

Он уточнил, что экспедиция начнется 17 июня и продлится месяц. В пресс-службе департамента внешних связей региона отметили, что вместе с археологами будут работать антропологи, экологи, почвоведы и другие специалисты. К ним планируют присоединиться коллеги из Сеульского национального университета, которые ранее исследовали мумифицированные останки людей на территории "Зеленого Яра".

Памятник на пересечении трех эпох

Еще одна экспедиция состоится в июле к памятнику Нгарка-Едётаяха 1, обнаруженному в Ямальском районе в 2015 году, сообщил журналистам старший научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Плеханов . "Тогда исследования были незначительные, буквально один квадратный метр. Была получена коллекция из нескольких фрагментов битой керамической посуды и представлялось, что этот памятник однослойный, то есть что люди проживали там непродолжительное время", — вспоминает Плеханов.

В 2017 году ученые отправились в поселение снова и выяснили, что памятник является не однослойным, а многослойным и содержит культурные слои трех эпох: раннего железного века, раннего средневековья и развитого средневековья, добавил Плеханов. "Помимо этого, были найдены следы железоделательного производства, но какой именно временной срез задействован, мы, к сожалению, пока не знаем. Памятник еще только предстоит исследовать, и он достаточно перспективный", — отметил он.

По словам Плеханова, в августе ученые отправятся в разведку от памятника Нгарка-Едётаяха 1 до села Панаевск.

"Полуостров Ямал в археологическом плане остается, по большому счету, белым пятном. Большая часть выявленных памятников находится в зоне деятельности ТЭКа. Часть южного побережья Ямала исследована в 1980-е годы. Территория от Яр-Сале до Панаевска неизученная. Мы планируем пройти небольшой отрезок по коренной террасе протоки Зырянская Обь и попытаться найти следы пребывания человека в древности", — пояснил он.

Экспедиции на остров и месторождение

Вместе с археологами будут работать специалисты естественнонаучного профиля, сообщил журналистам заведующий сектором геолого-географических исследований Роман Колесников

"Будем на археологических участках проводить исследования в области геоботаники, геоморфологии, попытаемся провести исследования в области палеогеографии для того, чтобы восстановить условия проживания древнего человека. Делается это с целью не только археологических изысканий, но и для того, чтобы впоследствии можно было полученные данные применить для экологического прогнозирования современного развития данной территории", — пояснил он.

По словам Колесникова, всего в летний полевой сезон отделом естественно-научных исследований Научного центра изучения Арктики на территории Ямала будет проведено 16 экспедиций, которые охватят все ландшафтные зоны: от арктических тундр до северной тайги. В том числе ученые планируют продолжить исследование на острове Вилькицкого.

"В 2017 году мы там уже проводили исследование, выявляли объекты накопленного вреда, составляли проект ликвидации этих объектов. В этом году у нас будет две задачи: с одной стороны, посмотреть, как изменялась окружающая среда в результате этих работ, и с другой — посмотреть, возможно ли этот остров впоследствии включить в состав особо охраняемых природных территорий, либо, может быть, не стоит пока этого делать", — пояснил он.

Кроме того, планируется провести исследование на Ростовцевском месторождении, добавил Колесников.

"Оно находится в нераспределенном фонде недр, то есть там нет недропользователей. Но там осталось много объектов, которые по сути являются объектами негативного воздействия на окружающую среду, в том числе 28 законсервированных, ликвидированных скважин. Состояние их на сегодняшний день непонятно. Наша основная задача на этом месторождении — оценить состояние окружающей среды и состояние скважин",

— пояснил ученый, уточнив, что экспедиция на месторождение состоится при поддержке Российского Центра освоения Арктики.

По словам Колесникова, на основании проведенных работ ученые разработают мероприятия, которые позволят восстановить окружающую среду.

"Мы надеемся, что после работы на данном месторождении мы продолжим в последующие годы работы и на других участках нераспределенного фонда недр", — заключил он.

Научный центр изучения Арктики создан в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.