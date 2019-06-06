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YouTube запретил «шовинистические» видео 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Популярный видеохостинг YouTube заявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими элементы превосходства какой-либо группы.
Популярны международный видеохостинг YouTube объявил об усилении борьбы с «шовинистическими» материалами на своей площадке. Информация об этом сказано в официальном блоге видеосервиса.
В сообщении РИА Новости говорится, что компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев, в результате чего просмотр которых сократился в среднем на 80%.
Накануне же компания запретило видео, предполагающее превосходство на основе возраста, пола, цвета кожи, религии или сексуальной ориентации. В частности, администрация видеохостинга заявила, что будет блокировать националистические ролики, а также ролики, которые оспаривают Холокост или факт стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Коннектикуте.
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Наука и техника , Интернет , Технологии , РИА Новости
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