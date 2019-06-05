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YouTube усилил цензуру 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Видеосервис YouTube заявил, что собирается усилить на своей площадке борьбу с шовинистическими материалами.
В заявлении сервиса говорится, что против видео с шовинистическим контентом компания ввела жесткие меры еще в 2017 году. В их число вошли ограничение рекомендаций и комментариев, передает РИА «Новости».
По словам представителей видеосервиса, после принятых мер просмотр подобных материалов сократился примерно на 80%.
«Сегодня (5 июня — прим. ВЗГЛЯД) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана», — заявил YouTube.
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Наука и техника , Интернет , Технологии , РИА Новости
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