«МегаФон» и СПбГУ откроют лабораторию для разработки продуктов на основе 5G

«МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет создадут цифровую 5G-лабораторию, где для студентов будет оборудована тестовая зона «пятого поколения», сообщает оператор. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.

В лаборатории будет проводиться обучение студентов, разработка и тестирование продуктов на основе технологии 5G. Это, в частности, изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления. «МегаФон» будет консультировать и содействовать СПбГУ в выборе тем для научных исследований и дипломных работ выпускников.

«В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес-кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», — замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

5G — новое поколение мобильной связи на основе стандартов, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced, которое обеспечивает более высокую пропускную способность.