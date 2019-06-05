Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«МегаФон» и СПбГУ откроют лабораторию для разработки продуктов на основе 5G 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
«МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет создадут цифровую 5G-лабораторию, где для студентов будет оборудована тестовая зона «пятого поколения», сообщает оператор. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.
В лаборатории будет проводиться обучение студентов, разработка и тестирование продуктов на основе технологии 5G. Это, в частности, изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления. «МегаФон» будет консультировать и содействовать СПбГУ в выборе тем для научных исследований и дипломных работ выпускников.
«В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес-кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», — замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.
5G — новое поколение мобильной связи на основе стандартов, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced, которое обеспечивает более высокую пропускную способность.
Газета.Ru: последние новости
Космический корабль Dragon успешно приводнился с грузом с МКС Определены прародители человеческой цивилизации Рогозин объявил о старте строительства второй очереди космодрома Восточный
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Мегафон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников119
Стало известно отношение украинцев к России275
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Катастрофа SSJ-100: МЧС объяснило задержку10
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
10:17
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Происшествия Катастрофы
01:12
В квартире чиновника нашли бордель
Происшествия
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
00:52
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение