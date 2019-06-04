Учёные определили происхождение грецкого ореха

Международный коллектив учёных выяснил происхождение грецкого ореха. Появившись в Северной Америке, род Juglans около 35—45 млн лет назад разделился на две ветви, которые затем назад попали в Евразию. По мнению исследователей, зарождение грецкого ореха произошло в Европе около 3,5 млн лет назад в результате гибридизации двух ныне исчезнувших видов.

Группа китайских, немецких и американских учёных определила гибридогенное европейское происхождение грецкого ореха. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

В настоящее время к роду Juglans относят 22 вида орехов, в их число входит и Juglans regia (грецкий орех). Зародившись в Северной Америке, род Juglans около 35—45 млн лет назад разделился на две ветви: к одной из них принадлежит чёрный орех Juglans nigra, к другой — серый орех Juglans cinerea. Однако дальнейшая история эволюции рода Juglans и его наиболее ценного вида — грецкого ореха — была до сих пор неизвестна. Среди древних окаменелых орехов Америки и Евразии не было найдено ни одного грецкого.

Предыдущие исследования 19 видов Juglans, проведённые тем же международным коллективом учёных, не помогли разобраться в генетических связях между видами орехов, произрастающими на разных континентах. Для решения задачи учёные изменили методику генных исследований и произвели полное секвенирование геномов 80 ореховых деревьев, представляющих разные виды.

«Мы применили целую серию полногеномных методов для обнаружения гибридизации и тестирования моделей видообразования, чтобы определить время происхождения грецкого ореха.

В результате мы выявили генный состав геномов грецкого ореха Juglans regia, «железного ореха» Juglans sigillata (наиболее родственного грецкому. — RT), а также серого ореха Juglans cinerea», — сообщил один из главных авторов работы Бай Вэйнин.

Полученные результаты генных исследований учёные сравнили с данными археологов и смогли восстановить историю эволюции грецкого ореха. Они пришли к выводу, что в позднем олигоцене (более 23 млн лет назад) род Juglans попал из Америки в Европу и в Азию. Примерно 3,45 млн назад в Европе два близкородственных вида «встретились» в одном ареале. В результате серые и чёрные орехи начали скрещиваться, дав начало гибридному виду. Во время климатических колебаний плейстоцена (2,588 млн — 11,7 тыс. лет назад) все европейские представители рода Juglans погибли, выжил только гибрид, который и превратился в итоге в современный грецкий орех.