Япония и США активизируют сотрудничество в космосе и в сфере кибербезопасности

Фото: public domain

Токио и Вашингтон активизируют сотрудничество в космосе и в области кибернетической безопансости — сферах, которые Япония США считают "новым полем сражения". Соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся во вторник в Токио переговоров между министром обороны Японии Такэси Иваей и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом. Как отмечает агентство Kyodo, в ходе переговоров Ивая подчеркнул, что космос стал "критической областью в текущих реалиях сферы безопасности". Стороны также договорились тесно сотрудничать по проблемам, связанным с КНДР, в частности — проблемам северокорейской ракетной-ядерной программы. Ивая и Шанахан также сошлись во мнении о необходимости всестороннего и полноценного соблюдения резолюций Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, посетивший в понедельник Южную Корею, находится с официальным визитом в Японии. Ранее он также провел переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ и министром иностранных дел Таро Коно, в ходе которых стороны подчеркнули, что "японско-американский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а также выступили за скорейшую реализацию концепции "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона".