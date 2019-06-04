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Samsung Electronics начала исследования в области 6G 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Корпорация Samsung Electronics в своем научном центре в Сеуле приступила к исследованиям в области технологий связи шестого поколения (6G). Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap.
"Мы расширили команду наших специалистов, которые занимаются разработкой стандартов телекоммуникационных технологий. Они приступили к исследованиям в области 6G", — сказал представитель корпорации, чьи слова приводит Yonhap.
Агентство отмечает, что исследовательская группа Samsung Electronics параллельно с технологиями 6G будет вести работу над созданием искусственного интеллекта и роботов.
4 апреля Республика Корея стала первой страной, которая начала коммерческую эксплуатацию мобильной связи пятого поколения. Его рекордная скорость передачи данных достигает 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Как ожидается, стандарт 6G придет на смену связи пятого поколения не ранее 2025 года.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Samsung , Сеул
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