iOS 13 представлена официально: тёмный режим и повышенная безопасность

Время ожидания закончилось. Компания Apple анонсировала iOS 13 на мероприятии WWDC 2019 и рассказала о новых возможностях мобильной операционной системы. В ней, как сообщается, есть долгожданный тёмный режим оформление, повышение производительности и так далее. Но давайте по порядку.

Быстрее и ещё быстрее

Как и в прошлогоднем обновлении iOS 12, в нынешней сборке Apple уделяет большое внимание повышению производительности, особенно для старых устройств. Сообщается, что Face ID будет разблокировать смартфон на 30% быстрее, чем ранее, а приложения будут запускаться в два раза быстрее по сравнению с iOS 12.

Общесистемный тёмный режим

Вероятно, это самое ожидаемое изменение и наиболее крупное визуальное обновление Apple для мобильной системы с момента смены дизайна в iOS 7. Отмечается, что уведомления, Dock и другие элементы получат соответствующие графические изменения. Очевидно, что сторонние приложения с новой темой придётся подождать, однако и они наверняка появятся.

Новая свайп-клавиатура

Хотя Apple уже много лет предлагает поддержку сторонних клавиатур на iOS, она обновляет и свою собственную клавиатуру. В iOS 13 появилась поддержка свайпа, которая позволяет не отрывать палец от экрана, набирая текст. Подобное уже есть в SwiftKey, Swype и Gboard, потому приятно, что в Купертино также решили не отставать.

Напоминания

Это приложение давно уже нуждалось в обновлении, и вот время пришло. В iOS 13 добавились фильтры «сегодня», «запланировано», «отмечено» и «все», позволяя не путаться в списке задач. Apple также продвигает интеграцию ИИ-модуля в систему напоминаний. Теперь можно задавать время напоминания.

Кроме того, Apple убрала бумагоподобную текстуру, которая была основой старого дизайна.

Обновления для Apple Mail, Notes, Safari и карт

Не забыли разработчики и о классических приложениях. Почтовая программа Apple Mail теперь поддерживает новый рабочий стол. В браузере Safari появились настройки для каждого веб-сайта, а Notes получил новый вид галереи для просмотра всех заметок сразу.

Навигационная же программа стала больше походить на Google Street View. Утверждается, что приложение переделали с нуля. Остаётся дождаться обновления, чтобы сказать, насколько это было удачным изменением

Конфиденциальность

В iOS 13 появилась возможность давать приложению доступ к географическим координатам пользователя всего единожды. Это должно, как ожидается, предотвратить утечку данных. А для разработчиков добавилась возможность создать новую учётную запись для сервиса через Face ID, которая не будет содержать личных данных.

Наконец, учётки Apple смогут автоматически создавать новые частные адреса электронной почты для каждого приложения, которые будут переадресованы на реальный адрес.

Фото профиля

iOS 13 научилась загружать изображения профилей и отображаемые имена из WhatsApp и Facebook Messenger. То есть теперь в списке контактов не будет кучи пустых иконок. Вместо них система подтянет фото из профилей друзей и сотрудников.

Впрочем, никто не запрещает использовать Memoji в качестве фотографии профиля. Новые смайлы получили ряд дополнительных опций. К примеру, их можно использовать как стикеры в iMessage и сторонних приложениях, вроде WeChat

Новые инструменты редактирования фото и видео

Наконец, Apple добавила новый интерфейс редактирования фотографий и, впервые в истории, видео. Пользователи могут изменить яркость, контрастность, насыщенность, баланс белого, резкость, наложить тени, убрать шумы и так далее.

Кроме того, приложение «Фотографии» получило элементы искусственного интеллекта, который будет использовать машинное обучение для удаления дубликатов снимков, помех на изображениях и тому подобных артефактов.