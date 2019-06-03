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Робот «Федор» не сможет войти в отряд космонавтов 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Робот "Федор", которого готовят к полету на корабле "Союз", не станет членом отряда космонавтов, а полетит в космос только в качестве эксперимента. Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Серей Крикалев.
"Федор" требованиям не очень соответствует. Он не проходил базовый курс подготовки, поэтому он будет лететь на корабле в качестве эксперимента. Посмотрим, как будут работать его технические системы", — пошутил Крикалев.
"Он не пройдет медицину", — отметил в свою очередь директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Человекоподобный робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя — FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research — "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 11 апреля сообщил, что робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.
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Комментарии1
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Олег Орлов , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , МЧС , РАН , РКК Энергия , Москва
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