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Обнаружены подлинные артефакты графа Дракулы 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Svishtov Municipality/ РГ
Болгарские археологи при проведении раскопок в крепости Свиштов обнаружили артефакты, относящиеся к периоду завоевания этого города войском графа Влада III Цепеша, более известного как граф Дракула.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, речь идет о событиях 1461 года. Войско графа Влада Цепеша III взяло штурмом крепость Свиштов на Дунае, которую удерживали турки.
Наиболее ценной находкой археологи называют хорошо сохранившиеся ядра от кулеврин — примитивных раннесредневековых пушек. По мнению ученых, Влад III Цепеш, более известный как граф Дракула, активно применял данный вид оружия при осаде.
На завоевание крепости Свиштов у него ушла вся зима 1461-1462 годов. Впрочем, цитадель недолго пробыла под его властью — вскоре турки вернули ее себе. Кстати, Влад Цепеш, правитель Валахии, был одним из немногих на южном берегу Дуная, кто успешно противостоял турецким войскам.
"Мы нашли и более крупные ядра более поздних периодов, — рассказал руководитель экспедиции Николай Овчаров из Национального института археологии. — Но мы были наиболее рады именно небольшим ядрам от кулеврин. Это были самые ранние пушки, очень примитивные и ненадежные. Они использовались с середины XV до начала XVI века. Это было как раз время Влада Дракулы. У нас нет сомнений, что найденные артефакты связаны с осадой Свиштова этим правителем".
Исследователи также нашли множество монет и фрагменты глиняной посуды того периода времени. Примечательно, что при раскопках были обнаружены и гораздо более древние артефакты, самые ранние из которых относятся к римскому периоду и датируются IV веком.
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Наука и техника , Николай Овчаров
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