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Ученые к 2021 году создадут российскую систему замещения удаленных при операции костей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые центра онкологии и радиотерапии научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина) совместно с институтами Сибирского отделения РАН планируют в течение двух лет разработать и испытать на животных российскую единую систему замещения элементов грудины, которые могут удаляться при опухолевом поражении грудной клетки, сообщил ТАСС в понедельник руководитель центра онкологии и радиотерапии клиники Александр Жеравин.
"Речь идет о новой методике, направленной на то, чтобы помочь врачам выполнять операции при опухолевом поражении грудной клетки. Суть в том, что поражается каркас: ребра, грудина, в некоторых случаях нам приходится формировать большие дефекты, удалять несколько ребер вместе с опухолью. После такой операции пациенты самостоятельно дышать не могут без замещения [имплантами] этого каркаса. Мы поставили перед собой задачу сделать такую систему, которую можно использовать при любых операциях, и которая подразумевает модульность, то есть составление из нескольких компонентов, которые могут подбираться перед операцией, и мы можем ими варьировать во время операции",
— сказал Жеравин, уточнив, что завершить лабораторные испытания и испытания на животных ученые планируют провести в течение ближайших двух лет.
По его словам, на сегодняшний день в мировой хирургической практике существует несколько методик для замещения пораженного каркаса. Однако единого подхода нет, из-за чего эффективность такой процедуры не всегда высока. Тем не менее, современные условия предполагают, что пациент может рассчитывать на большую продолжительность жизни после таких операций, в связи с этим, вопрос замещения предполагает длительное использование замещающих средств.
Кроме того, ученые намерены решить таким образом проблему воспалений, которые возникают в месте установки имплантов у пациентов с пониженной активностью иммунной системы. В частности, речь идет об онкобольных, которые проходят химиотерапию.
"И наша задача — создать такую среду, которая позволит защищать эту зону от проникновения инфекционных агентов. На это направлено взаимодействие с институтами, чтобы создать биоактивные антибактериальные покрытия", — отметил Жеравин.
Среди возможных вариантов ученые планируют рассмотреть создание тонкого наноструктурного покрытия из благородных металлов платиновой группы с включением элементов золота. Другим вариантом является использование антибиотиков, которые применяются в обычной практике, но путем доставки в место поражения соединив антибиотик с полимером. Данные варианты будут испытаны на клетках в лабораторных условиях, после этого, пройдут испытания на животных. Срок работы составляет два года и финансируется грантов РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований).
Клиника Мешалкина создана в конце 1950-х годов как НИИ патологии кровообращения. Является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медпомощи Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, в том числе при нарушениях мозгового кровообращения.
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Наука и техника , Наука , Минздрав РФ , РАН , ИТАР-ТАСС
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