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NASA рассказало о доставке научной аппаратуры на Луну 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Аэрокосмическое агентство NASA выбрало три компании, которые в 2020–2021 годах займутся доставкой научного оборудования на Луну. Техника должна оказаться на спутнике до появления первых астронавтов, чтобы её могли протестировать и начать ряд исследований.
Выбор агентства пал на Orbit Beyond, Astrobotic и Intuitive Machines. В NASA сообщили, что перед ними стоит очень трудная задача, так как пока ни одной из частных компаний в мире не удалось безопасно высадиться на Луну.
Компания Orbit Beyond получит $97 млн на доставку четырёх грузов к Морю Дождей с помощью модуля Z-01, Astrobotic — $79,5 млн на доставку 14 грузов к кратеру Озеро Смерти, а Intuitive Machines — $77 млн на доставку пяти грузов к Океану Бурь с помощью модуля Nova-C.
Когда оборудование и астронавты достигнут поверхности Луны, они будут выяснять, где и как возводить базу, чтобы постройки не мешали приземлению будущих космических объектов, передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал, что врачи будут изучать кандидатов очередного набора в отряд космонавтов с точки зрения их возможного участия в лунных миссиях. Об этом сообщил глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов. По его словам, пока работа в данном направлении проводится в индивидуальном режиме.
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Наука и техника , Технологии , NASA , Ридус
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