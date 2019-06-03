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Создан протез ноги с эффектом реальной ступни 

Ридус 2 часа назад
Изобретатели из Стэнфордского университета создали уникальный протез для ног, который поможет человеку не только не уставать от длительных прогулок, но и сделает его походку более плавной.
Дело в том, что при перемещении по неровной поверхности здоровый человек может балансировать и сохранять равновесие, но при наличие протеза это сделать непросто. За баланс прежде всего отвечает лодыжка и пальцы, а протезы ног, как правило, не имеют таких подвижных частей.
Разработчики нового протеза нашли решение, как избежать эту проблему.
Протез нижних конечностей может реагировать на неровности как обычная ступня, а также устранять хромоту. Протез имеет три резиновые точки соприкосновения с поверхностью — два передних «носка», и одну заднюю «пятку».
Также у него есть встроенные датчики давления, которые помогают распределять нагрузку и поддерживать контакт с дорожными неровностями.
Недавно мы добавили в наше устройство гироскоп, который помогает определить местоположение ступни, а также амортизировать ногу в конце каждого шага, — добавили разработчики.
Сначала протез протестировали с помощью компьютерной симуляции, чтобы проверить, сможет ли он повторить походку здорового человека. После виртуальных испытаний протез опробовал доброволец с ампутированной ногой.
Что из этого вышло можно посмотреть на видео.
Мы надеемся, что на основе нашего проекта и другие специалисты создадут реалистичные протезы ног. Главное в этом деле — сохранить их разумную стоимость, потому что дорогие протезы доступны далеко не каждому, — заключили специалисты из Стэнфордского университета.
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Создан протез с эффектом реальной ступни
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