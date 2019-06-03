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Биологи забили тревогу из-за резкого роста смертности китов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: AP Photo / Jeff Chiu
На американском тихоокеанском побережье с 1 января 2019 года зафиксировано небывалое количество мертвых серых китов. В их гибели ученые видят две возможные причины.
По данным Американского национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с января по конец мая на западном побережье Северной Америки от Мексики до Аляски погибло около 148 серых китов.
Серые киты (Eschrichtius robustus) живут только в Тихом океане, их популяция насчитывает, предположительно, 27 000 животных. Они зимуют у берегов Калифорнии и Мексики, а летом нагуливают жир в заливе Аляски, богатом питательным кормом.
NOAA сообщило, что с 2000 года зафиксировано не так много смертей животных длиной до 15 метров. В этот период на побережье Канады были обнаружены пять мертвых серых китов. Вероятно, это лишь небольшая часть погибших животных: большинство мертвых китов просто тонут или их тела выбрасываются на берег в недоступных районах.
Но теперь, в связи с "необычным инцидентом смертности", NOAA пытается расследовать причины массовой гибели серых китов. Обсуждаются две возможные причины их смерти — недоедание или столкновение с кораблями.
По словам биологов, сегодня многие киты находятся в ослабленном физическом состоянии, что может быть связано с плохим кормом в арктических водах. Серые киты питаются придонными ракообразными, моллюсками и другими мелкими морскими животными.
Кроме того, ученые не исключают влияние потепления на фауну океана, которая составляет рацион питания серого кита.
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Комментарии1
Наука и техника , Аляска , Мексика
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