Oppo показала подэкранную селфи-камеру

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You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY— OPPO (@oppo) 3 июня 2019 г. Компания Oppo впервые продемонстрировала рабочую фронтальную камеру, размещённую под дисплеем. Ролик с демонстрацией производитель опубликовал в Twitter.

В начале ролика автор запускает приложение, и на экране отображается потолок помещения. Чтобы доказать работоспособность технологии, сотрудник Oppo делает снимок, а после прикладывает к камере свой палец.

На данном этапе подэкранным камерам трудно показать те же результаты, что и их обычным аналогам, неизбежно наблюдаются некоторые потери в оптическом качестве. Но никакие новые технологии не становятся совершенными сразу, — отметил вице-президент Oppo Брайан Шен.

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