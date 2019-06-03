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Oppo показала подэкранную селфи-камеру 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Twitter
Компания Oppo впервые продемонстрировала рабочую фронтальную камеру, размещённую под дисплеем. Ролик с демонстрацией производитель опубликовал в Twitter.
В начале ролика автор запускает приложение, и на экране отображается потолок помещения. Чтобы доказать работоспособность технологии, сотрудник Oppo делает снимок, а после прикладывает к камере свой палец.
На данном этапе подэкранным камерам трудно показать те же результаты, что и их обычным аналогам, неизбежно наблюдаются некоторые потери в оптическом качестве. Но никакие новые технологии не становятся совершенными сразу, — отметил вице-президент Oppo Брайан Шен.
Ранее китайский инсайдер Ice Universe опроверг информацию, что Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок. В первой версии они действительно отсутствовали, однако после тестирования производитель решил их вернуть в финальной.
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Наука и техника , Гаджеты
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