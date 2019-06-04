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Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане 

ТК «Звезда» + ещё 17 10 минут назад
Фото: NASA, twitter
Корабль доставил на землю около двух тонн полезного груза, включая научное оборудование и результаты орбитальных экспериментов.
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, завершив свою космическую миссию, совершил успешное приводнение в Тихом океане.
Об этом стало известно из сообщении SpaceX в Twitter.
«Благополучное приводнение Dragon подтверждено. Семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!», — говорится в сообщении.
Приводнению предшествовала процедура отстыковки корабля от причального модуля МКС.
В 19.01 мск механический манипулятор Canadarm 2 после получения команды с Земли «отпустил» грузовой корабль.
После того, как Dragon отдалился на безопасное расстояние от Международной космической станции, был включен его двигатель для возвращения на Землю.
Грузовой корабль Dragon, который принадлежит компании SpaceX, отправился с Земли к МКС 4 мая.
Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.
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Наука и техника , SpaceX
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