Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Американский грузовой корабль Dragon компании SpaceX 3 июня отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на официальном сайте NASA.

Команда отделить корабль от захвата дистанционного манипулятора была отдана в 12.01 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (19.01 мск), затем была команда включить двигатель для схода корабля с орбиты.

Грузовой корабль Dragon провел на орбите около месяца.

Ранее сообщалось, что Dragon вывели на орбиту 4 мая.