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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС 

Газета.Ru + ещё 7 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Американский грузовой корабль Dragon компании SpaceX 3 июня отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на официальном сайте NASA.
Команда отделить корабль от захвата дистанционного манипулятора была отдана в 12.01 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (19.01 мск), затем была команда включить двигатель для схода корабля с орбиты.
Грузовой корабль Dragon провел на орбите около месяца.
Ранее сообщалось, что Dragon вывели на орбиту 4 мая.
На борту корабля находились 338 кг продуктов для членов экипажа, 357 кг оборудования для американского сегмента станции, 75 кг компьютерного оборудования, и 11 кг грузов, отправляемых по заказу Роскосмоса.
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Наука и техника , Войска , Роскосмос , SpaceX
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