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Xiaomi показала смартфон с «камерой-невидимкой» 

Ридус + ещё 5 1 час назад
Фото: кадр видео
В ближайшее время дизайн смартфонов ждут перемены — инициировать их могут китайские производители. Всего несколько часов назад компаний OPPO показала прототип смартфона с «невидимой» фронтальной камерой, а теперь похожее решение продемонстрировала Xiaomi.
Президент компании Лин Бин разместил в аккаунтах Weibo и Twitter видеоролики со смартфоном, фронтальная камера которого полностью скрыта под экраном. Это значит отсутствие в дисплее вырезов и отверстий под объектив — в нужный момент матрица становится прозрачной, пропуская свет на датчик изображения.
Пока неизвестно, каким образом работает «прозрачный экран» Xiaomi. Недавно компания подавала заявку на патент, описывающий смартфон с составным экраном из двух независимых частей — одна из них может пропускать свет в обе стороны. Вероятно, на видео показана аппаратная реализация этой технологии.
Также нельзя сказать, когда подобный смартфон Xiaomi выйдет на рынок. Однако, если допустить готовность технологии к коммерческой реализации, это может быть Xiaomi Mi Mix 4 — дизайнерский флагман и преемник слайдера Mi Mix 3. Его выход ожидается во второй половине года.
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Наука и техника , Гаджеты
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