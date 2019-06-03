Xiaomi показала смартфон с «камерой-невидимкой»

Do you want a sneak peek at the future? Here you go…introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) 3 июня 2019 г. В ближайшее время дизайн смартфонов ждут перемены — инициировать их могут китайские производители. Всего несколько часов назад компаний OPPO показала прототип смартфона с «невидимой» фронтальной камерой, а теперь похожее решение продемонстрировала Xiaomi.

Президент компании Лин Бин разместил в аккаунтах Weibo и Twitter видеоролики со смартфоном, фронтальная камера которого полностью скрыта под экраном. Это значит отсутствие в дисплее вырезов и отверстий под объектив — в нужный момент матрица становится прозрачной, пропуская свет на датчик изображения.

Пока неизвестно, каким образом работает «прозрачный экран» Xiaomi. Недавно компания подавала заявку на патент, описывающий смартфон с составным экраном из двух независимых частей — одна из них может пропускать свет в обе стороны. Вероятно, на видео показана аппаратная реализация этой технологии.

Также нельзя сказать, когда подобный смартфон Xiaomi выйдет на рынок. Однако, если допустить готовность технологии к коммерческой реализации, это может быть Xiaomi Mi Mix 4 — дизайнерский флагман и преемник слайдера Mi Mix 3. Его выход ожидается во второй половине года.