Тайная угроза

В последние годы пилоты все чаще сообщают о наблюдении НЛО во время своих полетов. Этой тенденцией обеспокоились военные и чиновники, которые запустили очередной проект по изучению атмосферных феноменов. «Лента.ру» рассказывает, повторит ли он ошибки недавно закрытой программы AATIP, на которую Пентагон потратил десятки миллионов долларов.

Новая «Голубая книга»

Согласно новой политике ВМС США , летчики и персонал обязаны сообщать о любых случаях наблюдения необъяснимых атмосферных явлений. Решение уделить больше внимания воздушным феноменам было сделано после того, как увеличилось число военных пилотов, сообщающих об НЛО и неопознанных аппаратах над территорией страны. Была разработана специальная форма отчетности, которая позволила бы систематизировать наблюдения и расследовать каждый из случаев. Вместо аббревиатуры НЛО (UFO) в документах будет использована другая, — НВЯ или «необъяснимое воздушное явление» (UAP).

В период с 2014 по 2015 годы пилоты сообщали о новых случаях наблюдения непонятных феноменов во время тренировочных полетов вдоль юго-восточного побережья США. Бортовое оборудование, включая камеры и радары, фиксировало объекты, которые перемещались на гиперзвуковых скоростях на высоте до девяти тысяч метров. При этом не было никаких признаков работы реактивных двигателей вроде выхлопных полос.

По словам одного из летчиков, ни у одного из объектов не было крыльев или хвоста. При этом НЛО вели себя так, как будто кем-то управлялись. Они кружили вокруг самолетов и выглядели как небольшое белое пятно и крупный темный шар. Позже они получили прозвища «Go Fast» и «Gimbal». Пилоты были удивлены тем, что присутствие объектов фиксировалось не одним датчиком, что можно было бы принять за поломку прибора, а сразу несколькими. Однако они не стали рассматривать всерьез версию, что это могли быть корабли инопланетян.

По мнению летчиков, странное явление могло быть частью секретной программы по разработке беспилотников на основе неизвестных технологий. Они также обеспокоены тем, что НЛО, судя по их «поведению», могут представлять угрозу для их товарищей и национальной безопасности. Именно последнее обстоятельство заставило официальных лиц вновь всерьез задуматься над проблемой аномальных воздушных явлений. Сообщения пилотов, столкнувшихся с необъяснимым, будут засекречены и недоступны для широкой публики.

Прошлые ошибки

«Лента.ру» уже писала, что до 2012 года Пентагон поддерживал программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности исследовались инциденты с НЛО. Руководители программы якобы заявляли, что у них есть доказательства существования пришельцев. До 2011 года AATIP возглавлял Луис Элизондо (Luis Elizondo). И, как стало известно из его недавнего интервью с The New York Times, в рамках проекта НЛО на самом деле не отождествлялись с пришельцами. Элизондо ушел из-за того, что тревожные выводы, к которым пришли специалисты AATIP, были проигнорированы, а учитывать потенциальные риски от НЛО никто не желал.

Элизондо надеется, что проблема необъяснимых воздушных явлений, которые могут представлять собой значительную угрозу, начнет открыто обсуждаться, а многочисленные свидетели не будут подвергаться стигматизации. Он не считает, что НЛО как-то связаны с инопланетянами. Однако их физические характеристики намного превышают таковые у известных летательных аппаратов. В описаниях встреч с НЛО, которые были сделаны во время пребывания Элизондо на посту главы AATIP, рассказывалось о скорости, в пять раз превышающей скорость звука, а перегрузки, которым должны были подвергаться гипотетические летчики (400-500 G), намного превышали максимальную выносливость людей (9 G) и самих самолетов (16-18 G).

Некоторые НЛО были впоследствии распознаны как беспилотники или испытательные пуски ракет нового типа, замеченные под необычным углом. Впрочем, остается достаточно большая доля необъяснимых явлений, которые в случае их искусственного земного происхождения беспрецедентным образом изменяют правила военно-стратегического планирования. Элизондо также выступает против секретности вокруг НЛО, которая способствует распространению мифов о пришельцах.

«Мы позволяем американскому народу знать, что на Лос-Анджелес направлены северокорейские ядерные боеголовки, но мы не доверяем ему, когда речь заходит о том, что в нашем небе что-то есть, и мы не знаем, что это. Это контрпродуктивно», — говорит бывший глава AATIP.

Во всем виноваты пришельцы

Действительно, основная проблема, связанная с аномальными воздушными явлениями, заключается в том, что в сознании людей само понятие НЛО непременно связано с кораблями пришельцев, хотя НЛО — это лишь «неопознанный летающий объект» и не более того. Такое искаженное представление распространяется СМИ и уфологами, которые любой странный феномен готовы окрестить летающей тарелкой. В результате более-менее серьезные специалисты концентрируют свое внимание на опровержении связи между НЛО и пришельцами, забывая о других возможностях.

Например, Тайлер Коуэн (Tyler Cowen), профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона и колумнист в Bloomberg, пытается интерпретировать различные случаи наблюдения НЛО и оценивает, какова вероятность, что это именно корабли пришельцев, посещающих Землю. Он приходит к выводу, что вероятность этого очень низка, но не равна нулю, а значит, атмосферные феномены заслуживают изучения.

Однако, как пишет в своем блоге скептик и нейробиолог Стивен Новелла, это ошибочный подход. По сути, Коуэн (и многие другие) берут феномен, чье появление обусловлено многими разными причинами (изученными и неизученными), и сосредотачивают свое внимание на наименее вероятной из неизученных причин. Это все равно что описывать новый клинический симптом по наименее вероятному заболеванию, которое его может вызвать. Это ограничивает мышление, питает теории заговора и мифы.

Стремление общественности объяснять неизученные явления деятельностью инопланетян (или сверхъестественных сил) находит свое отражение и в астрономии. Например, странное изменение блеска звезды Тэбби или аномальное ускорение межзвездного астероида Оумуамуа привлекли внимание СМИ, благодаря наименее вероятным гипотезам, объясняющим их поведение. В первом случае это искусственные мегаструктуры, во втором — инопланетный космический парус. Однако в каждом случае астрономы находили более естественное и менее интересное объяснение.

Возможные разгадки

За последние 70 лет число наблюдений неопознанных объектов резко увеличилось — за счет запуска новых спутников, самолетов, аэростатов и других летательных аппаратов. Люди все чаще не могут отождествить их с чем-то хорошо знакомым. Поэтому рост числа пилотов, сталкивающихся с НЛО, может быть симптомом того, что в небо стали запускать какую-то новую технологию. Вопрос в том, знаем ли мы уже об этой технологии или это испытания чего-то неизвестного. Как вариант, это могут быть беспилотники, чье присутствие в небе в последнее время усилилось.

Существует несколько основных доводов, почему изучение НЛО может оказаться полезным. Во-первых, мы можем определить неврологические и психологические причины ошибочного восприятия того или иного явления. Пилоты должны знать, какими способами их собственное восприятие может ввести их в заблуждение. Когда безвредное явление выглядит угрожающим объектом, это может негативно сказаться на состоянии летчика. Во-вторых, необходимо знать, какие земные явления могут воздействовать на военные и гражданские самолеты. В-третьих, НЛО могут быть летательными аппаратами недружественных стран, неуязвимыми для существующих средств противовоздушной обороны.

И наконец, действительно существует ненулевая вероятность того, что НЛО — совершенно новый тип явлений, которые могут расширить наше понимание Вселенной. Однако это не должно отвлекать нас от более реалистичных объяснений. Всегда следует помнить, что инопланетное происхождение атмосферных феноменов нужно доказывать, а не прибегать к этой возможности, когда другие варианты якобы исчерпаны.