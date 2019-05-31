Реализацию Plan S решили отложить

Группа организаций-спонсоров, выступающих за реализацию Plan S — перехода к открытому доступу для всех научных журналов — внесла изменения в сроки его реализации. Теперь осуществить план организации хотят к 2021 году, сообщает Nature со ссылкой на официальное сообщение организации cOAlition S, инициировавшей план.

В последнюю входят крупные национальные исследовательские агентства и спонсоры из двенадцати европейских стран. С реализацией Plan S ученые, работающие в финансируемых государством научно-исследовательских институтах и учреждениях, должны будут публиковать свои статьи исключительно в журналах открытого доступа.

«2020 год был признан исследовательским сообществом и издателями слишком амбициозным сроком для выполнения Plan S», — заявил Марк Шильц, президент организации Science Europe, которая представляет европейские исследовательские агентства.

Кроме того, были внесены измения в сам план. Теперь при рассмотрении вопроса о том, кого финансировать, агентства будут игнорировать престиж журналов, в которых публикуются исследователи. Это изменение стало ответом на аргументы в пользу того, что ученым будет трудно изменить свое издательское поведение, если система их вознаграждения по-прежнему в значительной степени зависит от публикации в высокорейтинговых, престижных журналах, многие из которых в настоящее время платные. Также агенства не будут устанавливать верхний предел стоимости публикации в журналах открытого доступа.

В ряде издательств, среди которых Wiley и Американская Ассоциация по продвижению науки (AAAS), которая издает журнал Science, позитивно отнеслись к изменениям.