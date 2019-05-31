Motorola представила новый модульный смартфон

Концепция модулей расширения moto mods от компании Motorola продолжает поддерживаться производителем, хотя и не снискала популярности. Новый смартфон Z4 также поддерживает эту технологию, а еще может похвастаться продвинутыми камерами, отличным дисплеем и емким аккумулятором.

Новинка построена на базе чипа Snapdragon 675, который занимает положение практически ровно в середине продуктовой линейки Qualcomm — достаточно производительный для большинства задач, но при этом недорогой. В его распоряжении 4 гигабайта оперативной памяти, а встроенная флешка имеет объем 128 ГБ и его можно расширить за счет карт microSD. Сканер отпечатка встроен в экран новинки, а ее батарея емкостью 3600 мА·ч, по словам производителя, обеспечивает два дня работы смартфона.

Motorola Z4 оснащена безрамочным AMOLED-дисплеем имеющим разрешение 2340х1080 пикселей. Тыльная камера представлена единственным 48-мегапиксельным модулем с матрицей Sony IMX586 и оптической стабилизацией, а фронтальная имеет разрешение 25 МП и спрятана в каплевидном вырезе. Оба сенсора выполнены по технологии Quad-Bayer: светофильтры над каждым светочувствительным пикселем расположены группами по четыре одного цвета, за счет чего, при снижении разрешения вчетверо, достигается более высокая светочувствительность матрицы.

Новинка появится в магазинах США и ряда других стран 6 июня, а первоначальная ее цена составит 499 долларов (примерно 32 600 рублей). Доступные moto pods — панорамная камера 360 градусов, модуль поддержки сетей 5G и защитный кейс (предположительно, с дополнительной батареей), а также большинство выпущенных ранее модулей расширения.