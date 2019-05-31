Motorola представила новый модульный смартфон 

Концепция модулей расширения moto mods от компании Motorola продолжает поддерживаться производителем, хотя и не снискала популярности. Новый смартфон Z4 также поддерживает эту технологию, а еще может похвастаться продвинутыми камерами, отличным дисплеем и емким аккумулятором.
Новинка построена на базе чипа Snapdragon 675, который занимает положение практически ровно в середине продуктовой линейки Qualcomm — достаточно производительный для большинства задач, но при этом недорогой. В его распоряжении 4 гигабайта оперативной памяти, а встроенная флешка имеет объем 128 ГБ и его можно расширить за счет карт microSD. Сканер отпечатка встроен в экран новинки, а ее батарея емкостью 3600 мА·ч, по словам производителя, обеспечивает два дня работы смартфона.
Motorola Z4 оснащена безрамочным AMOLED-дисплеем имеющим разрешение 2340х1080 пикселей. Тыльная камера представлена единственным 48-мегапиксельным модулем с матрицей Sony IMX586 и оптической стабилизацией, а фронтальная имеет разрешение 25 МП и спрятана в каплевидном вырезе. Оба сенсора выполнены по технологии Quad-Bayer: светофильтры над каждым светочувствительным пикселем расположены группами по четыре одного цвета, за счет чего, при снижении разрешения вчетверо, достигается более высокая светочувствительность матрицы.
Новинка появится в магазинах США и ряда других стран 6 июня, а первоначальная ее цена составит 499 долларов (примерно 32 600 рублей). Доступные moto pods — панорамная камера 360 градусов, модуль поддержки сетей 5G и защитный кейс (предположительно, с дополнительной батареей), а также большинство выпущенных ранее модулей расширения.
Из-за ошибки на сайте Amazon, за несколько дней до анонса существовала возможность приобрести Z4, чем не преминули воспользоваться пользователи ресурса Reddit. Что удивительно, смартфон был доставлен на следующий день, однако, как сообщает портал The Verge, программное обеспечение на первых экземплярах показывало нестабильную работу.