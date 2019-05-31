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Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: NASA
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Это касается наших договоренностей с НАСА о неразглашении этой информации», — сказал Рогозин, добавив, что следствие продолжается.
Каких-либо сроков, когда должно быть завершено расследование, Рогозин не назвал. По его словам, основная задача для следствия — найти причину, а не сделать отписку, передает РИА «Новости».
В феврале были возбуждены два уголовных дела о халатности при сборке космической техники, повлекшей крупный ущерб.
Напомним, летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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