Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»

Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

«Это касается наших договоренностей с НАСА о неразглашении этой информации», — сказал Рогозин, добавив, что следствие продолжается.

Каких-либо сроков, когда должно быть завершено расследование, Рогозин не назвал. По его словам, основная задача для следствия — найти причину, а не сделать отписку, передает РИА «Новости».

В феврале были возбуждены два уголовных дела о халатности при сборке космической техники, повлекшей крупный ущерб.

Напомним, летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.